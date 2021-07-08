Унесло течением на 5 км: на Закарпатье мужчина утонул в горной реке

Тело погибшего нашли спустя несколько дней поисков – все детали выясняет полиция

Спасатели достали тело погибшего из воды. Коллаж "Сегодня"

На Закарпатье 29-летний местный житель утонул в реке Тиса. Его тело спустя четыре дня нашли и достали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибший – житель села Гетиня Береговского района.

Отмечается, что о пропаже мужчины заявили еще 4 июля, а нашли 7 июля. Все эти дни его искали спасатели. Тело обнаружили на 5 км ниже от места утопления, его унесло течением.

Сейчас все детали трагедии выясняют правоохранители.

Реклама

Напомним, в Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул четырехлетний мальчик.

Также мы сообщали, что в Ровенской области в реке утонули два человека. Отец пытался спасти дочь, но не умел плавать.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: