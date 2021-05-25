Уничтожали диверсантов: СБУ провела масштабные учения в Азовском море (фото, видео)

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области. Целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-штаб СБУ.
"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования", - говорится в сообщении.
СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ
Штурмовые группы спецподразделения СБУ "Альфа" провели учебную операцию по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".
СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ
"Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.
СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ
В учениях приняли участие подразделения следующих ведомств:
- СБУ;
- Госпогранслужбы;
- Национальной полиции;
- Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;
- Вооруженных Сил Украины;
- Национальной гвардии;
- Морской поисково-спасательной службы;
- Администрации морских портов Украины;
- Одесского припортового завода;
- представители органов местной власти.
Ранее сообщалось, что Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море.
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