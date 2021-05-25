Уничтожали диверсантов: СБУ провела масштабные учения в Азовском море (фото, видео)

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты, были задействованы штурмовые группы СБУ

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области. Целью тренировок стало совершенствование межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-штаб СБУ.

"По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в "заложники" экипаж судна и выдвинули требования", - говорится в сообщении.

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

Штурмовые группы спецподразделения СБУ "Альфа" провели учебную операцию по нейтрализации диверсантов и освобождения "заложников".

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ Реклама

"Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

СБУ провела антитеррористические учения / Фото: СБУ

В учениях приняли участие подразделения следующих ведомств:

СБУ;

Госпогранслужбы;

Национальной полиции;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии;

Морской поисково-спасательной службы;

Администрации морских портов Украины;

Одесского припортового завода;

представители органов местной власти.

СБУ провела антитеррористические учения Видео: СБУ

Ранее сообщалось, что Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море.