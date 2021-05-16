"Уровень вандализма превзошел все опасения": в Одесском ботсаду изуродовали уникальные растения

Ботанический сад объявил два дня прогулок на "старой" территории, однако в первый же день посетители затоптали растения

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

В Одессе в первый день открытия ботанического сада посетители сломали и затоптали множество уникальных растений.

Об этом сообщили сотрудники Одесского ботанического сада в Facebook.

Ботанический сад объявил два дня прогулок на "старой" территории, которая является научной и учебной базой университета.

"К большому сожалению, первый день прогулок оказался шокирующим, уровень вандализма превзошел все опасения. Затоптано и выломано множество уникальных растений. Многие посетители категорически не согласны с тем, что это не место для массовых пикников, детских игр на свежем воздухе. И вообще, почему нельзя сорвать "на память" сирени и пионов", – говорится в сообщении.

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Сотрудники ботсада обратились за помощью к волонтерам, чтобы восстановить растения.

Фото: Ботанический сад ОНУ им. И. Мечникова

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