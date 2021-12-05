Ушел из дома и не вернулся. В Николаевской области нашли мертвым 9-летнего мальчика

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы / Фото: Коллаж: Сегодня

В пгт Кривое Озеро правоохранители выясняют обстоятельства гибели пропавшего 9-летнего мальчика.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности

Всю ночь продолжались поиски пропавшего ребенка. По тревоге был поднят личный состав отделения полиции № 2 Первомайского РОП и приближенных районных отделений, а также кинологи, ювенальные полицейские и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

Также присоединились спасатели, местные жители волонтеры и неравнодушные граждане. Правоохранители вместе с гражданами обследовали всю территорию населенного пункта, поля и водоемы.

"Но сегодня около 9 часов утра ребенка нашли, к сожалению, мертвого", – говорится в сообщении.

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Что говорят в полиции

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как это требует процедура в подобных случаях.

Тело ребенка будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

В Одесском лицее внезапно умер ребенок

В Одессе в лицее "Олимпиец" повесился 15-летний мальчик. В Сети утверждают, что это случилось из-за буллинга, но в департаменте образования и науки Одесского горсовета сообщили другую информацию.

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В департаменте образования и науки Одесского горсовета сайту "Сегодня" сообщили, что ребенок не был жертвой буллинга.

"Я подтверждаю факт смерти ребенка на территории лицея. Как это произошло, было ли это самоубийство или что-то другое – этого сообщить не могу. Не имею права. Что касается того, что якобы ребенок был жертвой буллинга – такого не было. Ребенок достаточно крепкий физически и не мог дать себя в обиду. Информацию о буллинге считаю домыслами", – утверждает директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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