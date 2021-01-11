Версія українською
$ 28,28
34,91

Условия равные не для всех: в Тернополе протестуют против локдауна (видео)

11 января, 12:50

Татьяна Очеретяная

Предприниматели требуют разрешить им работать

В Тернополе местные жители собрались на акцию протеста против введенного в Украине локдауна. Большинство протестующих – представители малого и среднего бизнеса. Они стоят под стенами здания Тернопольской ОГА.

Об этом сообщает сайт "0352".

Отмечается, что митинг в центре города начался в 9:45. Участники акции заявляют, что из-за условий локдауна они не могут нормально вести бизнес и обеспечивать семью. Также они возмущены тем, что в городе продолжают работать отдельные рестораны, собственники которых, по их словам, имеют "особые" привилегии.

Реклама

Так, участники акции составили обращение, которое передадут местным властям. В частности, протестующие требуют:

Напомним, ранее власти Тернополя отказывались вводить в городе дополнительные ограничения.

Однако вскоре власти таки сдались и решили с понедельника, 11 января, ввести в городе жесткий карантин.

Новости на эту же тему:
Тернополь предприниматели протестующие локдаун

Реклама

Новости партнеров

Друг Кернеса раскрыл обстоятельства его смерти
Сын Корбана погиб в аварии: что произошло?
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото