Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт

В Горловке на химзаводе произошла утечка аммиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Всеукраинская экологическая лига отмечает негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей из-за утечки аммиака на "Стироле" в Горловке. Это предприятие до начала российской военной агрессии было одним из крупнейших производителей химической продукции. Завод относится к объектам, которые представляют повышенную экологическую опасность.

Об этом рассказала в комментарии для "Сегодня" руководитель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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Авария в 2013 году

Последняя авария на "Стироле" произошла в 2013 году, в результате которой произошел выброс газа аммиака, пятеро человек погибли и около 20-ти пострадали.

"Любые повреждения емкостей с аммиаком представляют чрезвычайную опасность для окружающей среды и жизни и здоровья людей. Аммиак – бесцветный газ с запахом нашатырного спирта. Смесь паров аммиака с воздухом является взрывоопасной. В случае утечки аммиака возможно отравление, потому что аммиак влечет за собой раздражение верхних дыхательных путей", – утверждают в лиге.

Поражения небольшими концентрациями вызывает раздражение глаз и слизистой носа, слюнотечение, головные боли, покраснение лица, боль в груди.

Пары аммиака при контакте с кожей вызывают ожоги разных степеней. Симптомы высоких концентраций – резкая боль в глазах и слезотечение, чувство удушья, сильные приступы кашля, головокружения, боли в желудке. Слишком высокие концентрации могут привести к серьезным расстройствам здоровья и гибели людей.

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Какая допустимая концентрация в воздухе

Предельно допустимая концентрация аммиака в атмосферном воздухе населенных пунктов такова: среднесуточная – 0,04 мг/м, максимальная разовая – 0,2 мг/м. Токсический отек легких развивается в случае действия аммиака в течение часа

концентрацией 1,5 г/м.

"Всеукраинская экологическая лига требует от правительства Украины, Совета национального безопасности и обороны Украины обратиться в международные организации, в частности, ОБСЕ по немедленному расследованию обстоятельств и последствий утечки аммиака на "Стироле", – говорит Тимочко.

По ее словам, безответственная политика российских оккупационных властей на территориях Донецкой и Луганской областей наносит значительный ущерб окружающей среде и угрожает жизни и здоровью людей и приводит к нарушению экосистем и природоохранных территорий; разрушению промышленных, экологически опасных объектов; ухудшению санитарно-гигиенических показателей источников питьевой воды; нарушение геологической среды.

Всеукраинская экологическая лига считает необходимым:

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Обеспечить систематический сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды и эколого-опасных объектов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и развитие системы мониторинга состояния окружающей среды в организациях с учетом требований национального законодательства и требований Директивы 2010/75/ЕС. о промышленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль загрязнений).

Провести экологический мониторинг состояния промышленных объектов повышенной опасности, природоохранных территорий с оценкой вреда, причиненного экосистемам (осуществить учет краснокнижных видов, определить степень возбуждения и деградации ландшафтов тому подобное).

Осуществить геолого-экологический анализ угольных шахт для определения степени их безопасности и разработать меры по возобновлению геологической среды после военных действий.

Обеспечить организацию спутникового мониторинга окружающей среды для оценки техногенных рисков и ущерба, нанесенного военными действиями и преступными экологически опасными решениями оккупационной власти, в том числе, для расчетов ущерба от повреждений земель лесного фонда, сельскохозяйственных земель, объектов природно-заповедного фонда, состояния водных ресурсов на оккупированных территориях.

Разработать программы восстановления нарушенных экосистем с привлечением представителей министерств, ведомств, ученых, общественных природоохранных организаций, местных органов власти Донецкой и Луганской областей.

Что известно об утечке в Горловке?

По данным украинской разведки, 14 января оккупационные власти доставили в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" емкости с аммиаком.

Емкости были негерметичные и из-за этого произошла значительная утечка опасного вещества.

В разведке считают, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.

Политологи отмечают, что вторжение РФ маловероятно, но есть повод для войны.

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