Утечка аммиака на "Сумыхимпром": в ОГА назвали, какой населенный пункт в опасности

Почему произошла авария — неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"
На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. В настоящее время известно, что зона поражения составляет около 2.5 км.
Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
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"Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум сейчас угрозы нет (направление ветра не на город)", — сообщил Живицкий.
Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:
- выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;
- если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизированы окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);
- в квартире (доме) желательно пройти в ванную и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытаскивает чистый воздух и затягивает загрязненный);
- если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).
Первая помощь при отравлении аммиаком:
- выведите пораженного на свежий воздух;
- дайте ему теплого молока с пищевой содой;
- одевать ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
- при попадании в глаза — промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
- при поражении кожи — обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.