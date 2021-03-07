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УЗ вывезет людей из "красных" Ивано-Франковска и Черновцов 5 спецрейсами (список)

7 марта, 00:07

Юлия Безпечная

Укрзализныця 8 и 9 марта планирует вывезти около 3 тыс. людей

"Укрзализныця" планирует выполнить 8 и 9 марта пять специальных рейсов для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно выехать из зон "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

По согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и в ближайшее время будет открыта продажа на рейсы:

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Отмечается, что в поездах соблюдается масочный режим, а вагоны прошли тщательную дезинфекцию.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о прекращении продажи ж/д билетов в Черновицкой и Житомирской областях с 7 до 12 марта из-за "красного" уровня эпидемической опасности в этих регионах.

С 7 марта на Прикарпатье также вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. Если билет куплен в или из Ивано-Франковской области после 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

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