Ужасное ДТП в Ровенской области. У лесовоза отлетело колесо и оторвало руку пешеходу (видео)

Медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу – что известно

В городе Березно Ровенской области у грузовика во время движения отлетело колесо и попало в пешехода. В результате у 30-летнего мужчины оторвало руку. Он скончался в больнице.

Об этом сообщили на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

По данным медиков, колесо попало в правую руку и оторвало конечность ниже плеча. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где он умер.

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Ранее мы сообщали, что под Одессой перевернулся грузовик со стеклом. Авария случилась на трассе Одесса – Южный в районе остановки "Фонтанка-3".

Также напомним, в центре Киева таксист столкнулся с грузовиком. Фура полностью перекрыла движение транспорта. К счастью, обошлось без пострадавших.