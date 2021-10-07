"Ужасный страх": Фонд Ахметова собирает воспоминания о начале войны на Донбассе (видео)

Семья Трофимчук никогда не забудет этот кошмар / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом 2014-го – Елена Трофимчук навсегда закрыла за собой дверь дома в родной Макеевке и начала все с чистого листа. Вышла замуж и родила ребенка – уже в Одессе. Там теперь и ее семья, и дом, и друзья, и работа. Впрочем забыть тот день, который изменил ее мир – не сможет никогда. Истории первого дня войны на Донбассе – собирает Фонд Рината Ахметова: чтобы помнили.



Младший брат Евгении закончил первый класс уже не на родине. Летом 2014 года семья Трофимчук выехала навсегда.

"Это был ужасный страх. Не знаю, как описать этот ужас", – говорит переселенка из Макеевки Евгения Трофимчук.

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Но перед тем успели увидеть все ужасы войны. Сейчас Евгения не может пройти мимо бездомных животных, ведь во время обстрелов они страдали, как и люди.

"У кого-то у бабушки попал снаряд в дом, чьих-то друзей, соседей и т.д. Собаки, на улицах они умирали от сердечного приступа, потому что они не выдерживали этих взрывов", – вспоминает Евгения.

Родители Евгении сих пор не могут говорить о войне на Донбассе. Больно!

"Это слишком болит и это все стараются законсервировать. Это будет болеть ещё долго. Мои родители очень много сил и ресурсов положили на то, чтоб построить дом, в котором мы жили", – рассказывает переселенка.

Сразу после начала боевых действий Евгения с родными уехала в Соледар. Материальное положение было очень трудно.

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"От Фонда Рината Ахметова мы получали гуманитарную помощь. Продуктовые наборы. Это очень спасало, потому что остались без средств к существованию. Шахты все закрылись. Мама не работала. Это очень выручало, продуктов хватало на долгое время", – говорит Евгения.

Жизнь в Одессе

И уже в Одессе началась новая жизнь. Первой приехала Евгения, впоследствии – и ее родители. Сейчас девушка работает в агентстве по недвижимости. У нее уже есть собственная семья и планы на будущее.

"Нас многое связывает с Одессой. Вышла замуж в Одессе. Ребенку – три года. Я рада, что мне не пришлось защищать своего ребёнка от войны", – делится девушка.

Но воспоминания о детстве, о родном городе будут с Евгенией всегда. И ими она хочет поделиться с украинцами в ​​пределах проекта музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова "Один день". Ведь война в четырнадцатом году началась для всех. Вопрос только в том – каким для каждого есть тот первый день?

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"Решила принять участие в проекте один день, потому что, во-первых, была оказана помощь. Люди должны знать, что это была действительно война, борьба за выживание, каждый день как последний", – говорит Трофимчук.

Оставить свои воспоминания о первом дне войны можно в соцсетях. Обязательно с хэштегом – #ОДИНДЕНЬ2014.

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