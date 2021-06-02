Уже четвертый случай: в Кривом Роге нашли повешенным военного

Мужчину обнаружили недалеко от военной части, но документов у него при себе не было

Фото: Первый городской

В Кривом Роге вблизи военной части нашли тело военнослужащего. По предварительной информации, 48-летний мужчина повесился на дереве. Это уже четвертый случай суицида среди военных за последние две недели.

Об этом сообщает "Первый городской".

Умершего нашли 2 июня недалеко от отеля "Братислава". Он был одет в военную форму, но документов при нем не было.

Фото: Первый городской

На место вызвали правоохранителей. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили, так что копы больше склоняются к версии самоубийства.

Фото: Первый городской

Мужчине было 48 лет — он всего пять дней как заступил на службу по контракту.

Напомним, в прошлый понедельник, 24 мая, в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.

Отметим, в Кривом Роге произошел еще один инцидент – грабитель ворвался в киоск и искалечил продавщицу: