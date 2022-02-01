"Уже улыбается". В каком состоянии раненая во время стрельбы в Днепре военнослужащая

22-летняя Жанна, которая пострадала во время стрельбы в Днепре, пришла в себя. Фото: Информатор, коллаж "Сегодня"

Раненая во время стрельбы в Днепре 22-летняя военнослужащая Жанна уже начала двигать ногами и улыбаться. До этого девушка была в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщил генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает Суспільне.

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В каком состоянии пострадавшие?

Как рассказал Рыженко, хирурги проделали очень тяжелые операции, которые позволили получить положительную динамику. Сейчас 22-летняя Жанна уже может двигать ногами:

"Она улыбается, появился положительный румянец", – отметил врач.

По его словам, еще предстоит провести несколько оперативных вмешательств, чтобы добиться окончательного выздоровления.

При этом Жанна и 25-летний раненый Игорь еще остаются в реанимации.

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Состояние других нацгвардейцев стабильное, двух мужчин будут переводить из реанимации в стационар.

22-летний Владислав Гулида имеет огнестрельный перелом правого бедра. Парень говорит, что уже не нуждается в обезболивающих, хочет скорее встать, ведь в армии привык быть в движении.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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