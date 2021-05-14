В аэропорту Одессы у пассажира задымился багаж в руках (видео)

В Одесском аэропорту у мужчины загорелся багаж, однако спасать свои вещи мужчина не спешил – он просто ушел на свой рейс

В аэропорту у мужчины загорелся багаж

В Одессе на территории аэропорта у одного из пассажиров рейса Одесса – Киев задымился в руках багаж.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Сейчас".

Отмечается, что работники аэропорта сразу вывели мужчину из здания, где он начал разворачивать свой багаж. Тогда содержимое багажа издало несколько хлопков и загорелось.

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Видео: Одесса Сейчас

Однако мужчина не спешил спасать багаж, он просто бросил свои вещи на землю и убежал на рейс. Как оказалось, загорелся замотанный в пленку старый электросамокат.

Напомним, ранее в Киеве заминировали аэропорт "Киев" и несколько медучреждений.

Кроме того, в Днепре официально декоммунизировали аэропорт: его переименовали в "Днепр". Теперь новое название указано в сертификатах аэродрома и во всех реестрах.