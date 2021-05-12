В актах забор есть, в реальности – нет. В Сумской области чиновников обвиняют в растрате бюджета

Предприниматель, который должен был выполнить работу, называл нелепые отговорки. Власти пообещали, что в ближайшее время все сделают

В Сумской области местные жители обвинили руководство общины в растрате бюджета. Утверждают, что на счет местного предпринимателя постоянно поступали деньги за услуги, которые на самом деле не выполнялись.

Об этом сообщает "Сегодня"

Так, на месте ограждения за 70 000 гривен в Степановке всего три металлических столба. Хотя на бумаге ворота здесь стоят уже два месяца, уверяет местный житель Петр Никитенко.

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"9 марта был подписан договор уже, по договору в пятидневный срок должны стоять ворота. Платеж тоже состоялся 9 марта", – сказал он.

Деньги общины, как уверяют депутаты поселкового совета, получил местный предприниматель. Его магазин размещен как раз напротив кабинетов чиновников.

"Я не знаю, что там написано, кто там написал, ворота будут стоять тогда, когда будут погодные условия", – сказал он.

Также в поселке на территории школы должны были порубить деревья. По документам эту работу уже сделали за 32 000 гривен, но деревья все еще на месте. Убрать их должен был тот же мужчина, что и "ставил" забор.

На документах, по которым казначейство заплатило предпринимателю, есть подписи начальника управления образования общины Александра Матюшенко. Он и принимал выполненную работу.

Жители Степановки обратились с заявлением в полицию, его подозревают в растрате средств. Глава поселка пообещал съемочной группе, что за 10 дней ворота будут стоять на месте. Деревья тоже спилят, говорит он, в ближайшее время.

Напомним, ранее в Полтавской области бизнесмен "заработал" миллионы на закупках медоборудования.

Кроме того, чиновник Львовской ОГА попался на "откате" за строительство амбулатории.