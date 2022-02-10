В аптеках Хмельницкого появились таблетки от COVID-19: почему их нельзя покупать

Продавать таблетки от ковида в свободном доступе запрещено / Коллаж "Сегодня"
В аптеках Хмельницкого начали продавать "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Однако медики утверждают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, что злоумышленники продают фальсификат.
Об этом сообщает Минздрав.
Что говорят эксперты
Минздрав не имеет никакого отношения к препарату "Молнупиравир", который начали продавать в аптеках Хмельницкого.
"Находящийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать его в свободном доступе запрещено. Так же Минздрав не ответственен за сам препарат, который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов", – говорит первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Как можно будет получить препарат
Препарат "Молнупиравир" пока не планируют продавать через аптеки. Таблетки будут доступны украинцам, которые в них нуждаются. Люди их получат абсолютно бесплатно, но только по назначению врача.
Что известно про препарат
6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. В апреле должны доставить еще. Лекарство поможет бороться с заболеванием, если человек уже заразился.
"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Тем самым лекарство предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.
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