В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов – фото

На берегу моря нашли мертвых деьфинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов. Из-за чего погибли животные, пока неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-служба Азовского рыбоохранного патруля.

Реклама

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября в поселке Чкалово на территории Приазовского национального природного парка. Патрульные обнаружили двух дельфинов весом в 25-30 килограмм. На коже следов от рыболовных снастей не было, так что погибли дельфины не из-за человека.

Фото: пресс-служба Азовского рыбоохранного патруля

"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка для дальнейшего выяснения ситуации. Во избежание каких-либо попаданий инфекций, помните, никогда не трогайте мертвого дельфина", – говорится в сообщении.

Также читайте другие новости по теме:

В Одессе дельфин укусил мальчика: кто виноват – ребенок или животное (видео)

кто виноват – ребенок или животное (видео) В Крыму нашли кладбище убитых дельфинов. Жуткое видео со дна Черного моря.

Реклама