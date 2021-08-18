В Бердянске 12-летняя девочка родила от подростка. Как сейчас живет семья – видео

Семья пострадавшей не согласна с решением суда. Коллаж "Сегодня"

В Бердянске суд вынес приговор для парня, от которого забеременела и родила 12-летняя девочка – два года условно. Юноша уверяет, все было по согласию. А девочка говорит, он шантажировал, что об интиме расскажет друзьям.

Как сейчас живет девочка с маленькой дочерью, узнавали новости "Сегодня".

Как и кого наказали за изнасилование

Отцом оказался несовершеннолетний юноша, который живет неподалеку. Познакомились они благодаря брату девочки. Против него начали уголовное производство по статье "изнасилование". Следственные действия продолжались около года. Сейчас он находится дома.

"Парень признан виновным в совершении указанного преступления и назначенное наказание не связанное с лишением свободы", – заявил прокурор бердянской окружной прокуратуры Тарас Матвиишин.

За свой поступок подросток получил два года условно. Семья парня также должна выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен морального ущерба.

Родные девочки не на камеру говорят: с приговором не согласны. Возможно, будут подавать апелляцию и требовать более сурового наказания для несовершеннолетнего отца.

Как живет семья с маленьким ребенком

Сейчас пострадавшей девочке 14 лет, ее дочери – полтора года. Больше всего воспитывает малышку бабушка.

"Люди прекрасные, прекрасно заботятся о ребенке. И там у ребенка никаких проблем", – сказала соседка семьи.

Между собой ни молодые родители, ни их родственники не общаются. Хоть и живут неподалеку. В дом юной матери отныне часто наведываются соцслужбы. Говорят: уход за малышом взяла на себя бабушка. Юная мама тоже активно участвует в воспитании ребенка и продолжает учебу в школе на индивидуальном графике.

"Семью мы начали сопровождать сразу же после того, как нам поступила информация о рождении ребенка. Было оказана консультативная, психологическая, юридическая консультация. Сейчас микроклимат в семье стабильный", – отметила директор центра социальных служб Бердянска Татьяна Батулинская.

Психологи отмечают: главное, чтобы родители молодой мамы поддерживали ее и предоставляли всю необходимую помощь.

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