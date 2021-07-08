В Бердянске исчез турист. Он решил искупаться в море во время шторма

На месте работают спасатели. Фото: mrpl.city
В Бердянске Запорожской области мужчина решил искупаться в море во время шторма и исчез. Его ищут спасатели.
Об этом сообщает "Бердянск 24".
Отмечается, что пропавший – отдыхающий из Харьковской области, он купался в районе базы отдыха "Аркада". На месте сейчас находятся спасатели, но поиски усложнили погодные условия. Кроме того, в том районе находятся буны.
Работники ГСЧС говорят, шансов на положительный исход очень мало.
Напомним, в Изюме Харьковской области на местном пляже произошла трагедия. Во время отдыха утонул 4-летний мальчик.
Также мы сообщали, что в Ровенской области в реке утонули два человека. Отец пытался спасти дочь, но не умел плавать.
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