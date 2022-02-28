В Бердянске местные спели гимн Украины перед техникой оккупантов (видео)

Смелые жители Бердянска спели возле российского БТР / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске (Запорожская область) люди на площади поют гимн Украины прямо перед военной техникой оккупантов.

Видео опубликовал политик Алексей Гончаренко в Telegram.

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Несколько десятков местных жителей вышли на площадь.

В ролике видно, что военная техника стоит прямо около людей.

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Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем жители столицы после "комендантского воскресенья" вышли на улицу уже с самого утра – возле супермаркетов выстроились огромные очереди. В КГГА рассказали, как будут работать магазины.