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В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке: погибли два человека (фото)

10 марта, 13:35

Татьяна Очеретяная

Пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

В городе Бердянск Запорожской области в квартире произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел утром 10 марта на седьмом этаже многоэтажки по улице Волонтеров. Полицейские установили, что в квартире взорвалось неизвестное устройство.

Фото: Pro.Berdyansk

На месте погибли жители квартиры – двое мужчин 50 и 60 лет, 51-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Медики борются за ее жизнь.

Фото: Pro.Berdyansk

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Pro.Berdyansk

Фото: Pro.Berdyansk

Напомним, ранее в Кропивницком в жилой многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали двое людей, их госпитализировали.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

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