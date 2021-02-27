В больнице в Черновцах произошел взрыв, есть жертвы

В городской больнице №1 Черновцов, расположенной на пересечении улиц Героев Майдана и Ровенской, произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Наталья Гусак, заместитель главы Черновецкой ОГА, сообщает на своей странице в Facebook.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области, в Черновцах сегодня, 27 февраля, произошел пожар в результате чего погиб человек.

"По ул. Г.ероев Майдана, 226 на втором этаже городской больницы № 1 возник пожар в результате взрыва кислородного баллона. По предварительной информации, один человек погиб, один человек травмирован", – говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства происшествия. На место происшествия направили СОГ ГУНП и ИП, СРП.

В результате пожара, возникшего в палате "коронавирусной" больницы в Черновцах, погиб один пациент медучреждения. Об этом molbuk.ua сообщил первый заместитель начальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк.

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По его словам, в результате пожара травмированы еще два человека. В частности, один человек травмировался в результате пожара, а еще один – надышался угарным газом.

"О причинах пожара пока не можем ничего сказать, потому что мы не знаем, это будут устанавливать органы дознания", – сообщил Айсюк.

По словам чиновника, в пожаре погиб мужчина старшего возраста.

Напомним, это не первая трагедия в "ковидных" больницах Украины.

Так, ночью 4 февраля в областной инфекционной больнице в Запорожье во время пожара погибли четыре человека – молодая девушка-врач и три пациента.

А в ноябре-2020 в Винниках Львовской области произошла "нештатная ситуация с кислородом" в областном военном госпитале. При заправке баллона с кислородом произошел взрыв. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, пришлось срочно эвакуировать в другие медучреждения.