В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники

На третий день жесткого карантина в Буковеле туристы не вспоминают о запретах

Крупнейший карпатский горнолыжный курорт в жесткий карантин работает почти в обычном режиме.

Видео с камер в Буковеле очень живописно об этом свидетельствуют.

Как и вчера, толпы отдыхающих создают нескончаемые очереди на подъемники.

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Из-за массового скопления туристов сложно придерживаться карантинных ограничений.

Ранее Минздрав предупредил, что из-за активного перемещения украинцев в январе-феврале больных коронавирусом будет больше обычного.

Напомним, на время усиления карантинных ограничений украинцы массово отправляются отдыхать в Буковель, поскольку горнолыжным курортам разрешили работать.