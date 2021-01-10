В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники

Крупнейший карпатский горнолыжный курорт в жесткий карантин работает почти в обычном режиме.
Видео с камер в Буковеле очень живописно об этом свидетельствуют.
Как и вчера, толпы отдыхающих создают нескончаемые очереди на подъемники.
Из-за массового скопления туристов сложно придерживаться карантинных ограничений.
Ранее Минздрав предупредил, что из-за активного перемещения украинцев в январе-феврале больных коронавирусом будет больше обычного.
Напомним, на время усиления карантинных ограничений украинцы массово отправляются отдыхать в Буковель, поскольку горнолыжным курортам разрешили работать.
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