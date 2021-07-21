В центре Днепра прогремел взрыв в многоэтажке. Волной выбило окна – фото

На место прибыли правоохранители. Коллаж "Сегодня"
В центре Днепра произошел мощный взрыв. Рвануло 21 июля около 7 утра в жилой трехэтажке на проспекте Яворницкого. Неизвестные подложили взрывное устройство в сточную трубу и его разорвало.
Об этом сообщает сайт "Сегодня"
В результате взрыва выбило стекла в соседнем помещении и подъезде. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте сейчас работают следователи и взрывотехники. Они перегородили участок проспекта возле дома – пропускают только общественный транспорт. Сейчас выясняют, что именно рвануло.
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