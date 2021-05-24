В центре Харькова загорелся новый торговый центр (видео)

Посетителей пришлось эвакуировать, несмотря на то что пожар быстро потушили, так как здание наполнилось дымом

Пожар в ТРЦ "Никольский" в Харькове / коллаж "Сегодня"

В Харькове в новом торговом центре "Никольский" на улице Пушкинский, 2 вечером в понедельник, 24 мая, возник пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на замначальника Главного управления ДСНС Харьковской области Анатолия Торяника.

Пожар в ТЦ "Никольский" в Харькове / t.me/kharkov_now

Он уточнил, что загорелся строительный мусор и сработала система оповещения и пожарная сигнализация, но по его словам – "страшного ничего нет".

В то же время посетителей пришлось эвакуировать, так как дым затянуло в торговый центр.

Торяник добавил, что в основных помещениях ТРЦ пожара не было, только задымление.

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При этом на видео из соцсетей хорошо видно открытый огонь в здании со стороны улицы Гражданской.

Отметим, ТРЦ "Никольский" в Харькове открыли только 21 мая. Пятиэтажное здание возводили более 14 лет – с 2007 года, из-за смены инвесторов.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар в школе. Всех сотрудников и учеников эвакуировали из здания.

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