В центре Кременчуга нашли замотанный в ковер труп, фото: "Кременчугская газета"

В воскресенье, 6 июня, в центре Кременчуга (Полтавская область) нашли замотанное в ковер тело 27-летнего мужчины.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Предварительно установлено, что жертву зарезали. Труп нашли под забором дома на улице Шевченко.

Как выяснилось, погибшим оказался 27-летний местный житель. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти.

В центре Кременчуга найден труп мужчины, фото: "Кременчугская газета"

На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Также накануне в Кривом Роге вблизи военной части нашли тело военнослужащего. По предварительной информации, 48-летний мужчина повесился на дереве. Это уже четвертый случай суицида среди военных за последние две недели.

Отметим, в Кривом Роге произошел еще один инцидент – грабитель ворвался в киоск и искалечил продавщицу: