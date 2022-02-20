В центре Львова рухнула лестничная клетка в жилом доме – фото, видео

Во Львове произошло масштабное обрушение в жилом доме / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Львова обрушилась лестничная площадка в жилом доме. Сейчас шесть человек заблокированы в своих квартирах, на месте работают спасатели. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Обвал случился в здании 16 века, это памятка архитектуры по улице Ставропигийская, 5. Там рухнула лестничная клетка между 2 і 3 этажами. Предварительно, это произошло из-за обвала крыши.

Как пишет "Суспільне", на месте работают 18 спасателей, они разбирают завалы. Всего в тот момент в доме было шесть человек – двое на втором этаже и четверо на третьем.

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"Это памятник архитектуры. По предварительной информации, никакого вреда квартирам не нанесен. И, к счастью, жертв нет", - сказала заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

Фото: Оксана Лайбоко, "Сегодня"

Сейчас угрозы дальнейшего обвала нет, жители остаются в своих квартирах. Пока власти решают вопрос об отселении четырех жителей третьего этажа, которые фактически не могут выйти из квартиры самостоятельно.