В центре Львова жестоко расправились с молодой красавицей: фото

За день до трагедии Дарья Косенок вышла из дому и не вернулась

Во Львове произошло убийство девушки из Днепропетровской области – ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в квартире в центре города.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что мертвую студентку с множественными ранами нашли 30 марта в арендованной квартире на улице Лычаковской.

Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских вузов. Ранее, 30 марта, ее мать заявила в полицию об исчезновении дочери.

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По этому поводу открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде 7-15 лет лишения свободы.

"Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к убийству", – отметили в Нацполиции.

В соцсетях пишут, что жертвой оказалась Дарья Косенок 2002 года рождения. За день до трагедии она вышла из дому и не вернулась.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее в этом году во Львове мужчина задушил собственную жену, а после содеянного сам сдался полиции.

Видео: Сегодня