В центре Одессы вспыхнула многоэтажка (фото, видео)

В Одессе на улице Среднефонтанской, 35 загорелся жилой комплекс "Апельсин".

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар начался на 24 этаже в офисном помещении.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Спасатели локализовали пожар в 8:05 и ликвидировали его в 8:07 на площади 60 "квадратов".

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К счастью, погибших и пострадавших нет. 55 человек эвакуировали по лестнице.

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

Видео: Telegram-канал/Одесса как она есть

Напомним, ранее в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.

Также новости "Сегодня" писали, что в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.