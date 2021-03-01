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В центре Одессы рухнула часть исторического здания (фото)

1 марта, 11:32

Мария Дмитренко

Обломки камней засыпали тротуар

В Одессе на улице Нежинской, 16 обрушилась часть памятника архитектуры – доходного дома Сретенской церкви 1879 года постройки.

Как сообщает "Думская", в результате ЧП никто не пострадал, так как здание начало разрушаться еще два дня назад – на наружной стене появились широкие трещины и 16 жильцов отселили заранее.

Обломки камней засыпали тротуар, который перекрыли для пешеходов. Однако движение по улице не остановлено. На месте дежурят спасатели и муниципальная охрана.

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В результате обрушения также поврежден соседний двухэтажный дом №14. Падающие камни пробили ему крышу, также завалилась стена, которая прилегала к аварийному флигелю.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на Деволановском спуске обрушился дом. Сейчас на улицах лежат руины здания.

Также напомним, в Одессе рушится исторический дом Либмана.

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