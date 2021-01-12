В центре Полтавы произошла перестрелка: выезды из города перекрыли (фото и видео)

На улице Нижнемлинской в Полтаве произошла стрельба, в результате пострадал мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.
Правоохранители выяснили, что двое мужчин начали ссориться, вскоре конфликт перерос в стрельбу. В результате инцидента ранение получил один из мужчин. Его уже госпитализировали.
Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства.
На сайте "Полтавщина" пишут, что по состоянию на 13:00 полиция перекрыла все выезды из города. Копы останавливают и проверяют все авто.
Из-за этого на дорогах образовались огромные пробки.
Напомним, в Запорожье полицейские задержали мужчину, который в супермаркете совершил кражу и стрелял из пистолета в охранника.
Кроме того, в Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон.
Новости на эту же тему: