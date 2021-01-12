В центре Полтавы произошла перестрелка: выезды из города перекрыли (фото и видео)

На улице Нижнемлинской в Полтаве произошла стрельба, в результате пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин начали ссориться, вскоре конфликт перерос в стрельбу. В результате инцидента ранение получил один из мужчин. Его уже госпитализировали.

Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства.

На сайте "Полтавщина" пишут, что по состоянию на 13:00 полиция перекрыла все выезды из города. Копы останавливают и проверяют все авто.

Фото: Полтавське ТВ

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Из-за этого на дорогах образовались огромные пробки.

Фото: Полтавщина

Напомним, в Запорожье полицейские задержали мужчину, который в супермаркете совершил кражу и стрелял из пистолета в охранника.

Кроме того, в Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон.