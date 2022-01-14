Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Другие регионы

В Черкассах мать снимала фильмы для взрослых с маленькими дочерьми – что сейчас с детьми

София Ковнир
14 января, 16:50
Женщину задержали и сообщили ей о подозрении

В Черкассах задержали горе-мать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах женщина снимала порноконтент с участием двух малолетних дочерей. Девочкам всего 6 и 8 лет.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Реклама

Подробности

В Черкассах разоблачили местную жительницу, которая создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет.

Снятые файлы женщина продавала в Интернете. Также она предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми на платной основе.

Сейчас женщину задержали и сообщили ей о подозрении.

Реклама

Что с детьми?

Пострадавшие дети изъяты и помещены в центры социально-психологической реабилитации, где им предоставляется соответствующая помощь. Сейчас следственные действия продолжаются.

В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.

Реклама

Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.

Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.

Начаты четыре уголовных производства:

  • по ч. 3 ст. 149 – торговля людьми совершена в отношении малолетнего,
  • ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали: