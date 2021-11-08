В Черкассах могут ввести красную зону: когда ужесточат карантин

В Черкассах могут усилить карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Черкассы не раньше следующей недели могут попасть в красную зону. Мэр города Анатолий Бондаренко сказал, что пока COVID-показатели в норме.

Об этом мэр рассказал на странице в Facebook.

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"Если и будет введена красная зона, то она будет, вероятно, со следующей недели. Если мы подойдем к пиковым показателям, будем проводить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и через два дня решение вступит в силу", – сказал Бондаренко.

Городской глава поручил директору департамента здравоохранения внести на сессию Черкасского городского совета проект решения о выделении дополнительных средств на средства защиты, закупку лекарств и надбавку медикам.

Коронавирус в Украине

За 7 ноября в Украине зафиксировано 13 068 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 790, медработников – 145).

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Также за прошлые сутки госпитализировали 3532 человека, летальных случаев – 473. За сутки выздоровели 8200 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 088 501 человек;

выздоровели – 2 520 956 человек;

летальных исходов – 72 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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