В Черкассах нардеп устроил драку с местным жителем. Пострадали оба (обновлено)

В Черкассах в ресторане народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк подрался с местным жителем Андреем Колпаком. В результате оба мужчины пострадали. Это случилось во время обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

Об инциденте "Сегодня" сообщили в полиции области.

"Подтверждаем то, что конфликт был. По нашей информации, госпитализированных нет. Сейчас разбираемся, что произошло и причины", – сказала спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что депутат требовал продолжения вечера и начал ссориться с персоналом ресторана. Тогда подошел местный житель Андрей Колпак, его ударили и началась драка.

По его словам, депутат получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы, а местный житель – закрытую черепно-мозговую травму, убойные травмы головы, рук и ног. Им оказали помощь медики.

Впрочем, в ресторане "Бочка", где был конфликт, рассказали немного другую историю.

"Ничего серьезного вечером не произошло. Один из пьяных мужчин, посетитель, прицепился к другому, который вроде бы депутат, потолкали друг друга", – рассказал сотрудник ресторана.

В соцсетях Олег Арсенюк рассказал, что действительно находится с рабочей поездкой в Черкассах. На странице в Facebook он отметил, что приехал в город на слушания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, во время заседания в Херсонском облсовете подрались депутаты.

Кроме того, в Киеве водитель маршрутки подрался с копами.