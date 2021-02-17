В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных

В Черкассах двое мужчин избили патрульных на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В ночь на 16 февраля патрульные получили сообщение от неравнодушных граждан о том, что за рулем автомобиля КИА находится водитель, вероятно, в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Патрульные остановили автомобиль на улице Чигиринской в ​​Черкассах, и, поскольку водитель и пассажир, 1980 и 1990 года рождения, вели себя неадекватно, нецензурно бранились в адрес инспекторов и даже начали дергать за одежду, их задержали и доставили в наркодиспансер для освидетельствования на состояние опьянения.

На территории медицинского учреждения, мужчины начали препятствовать освидетельствованию и избили патрульных.

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В результате полицейских госпитализировали в городскую больницу с легкими телесными повреждениями.

Нападавшие задержаны, им грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет за избиение работников полиции при исполнении обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Напомним, в Киеве водитель под наркотиками въехал в авто Муниципальной охраны на стоянке.

Мы также сообщали, что в Киеве водитель с признаками опьянения спровоцировал ДТП четырех автомобилей, среди них и авто патрульной полиции.