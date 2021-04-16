В Черкассах пьяный пассажир напал на кондуктора трамвая и сбежал через форточку (видео)

Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание из-за внешнего вида, поэтому он ударил женщину-кондуктора

В Черкассах мужчина в трамвае ударил ногой кондуктора из-за замечания подтянуть штаны, после чего он сбежал из троллейбуса через форточку, чтобы избежать наказания.

Соответствующее видео опубликовал заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, инцидент произошел в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1.

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Видео: Facebook/Тарас Хвыль

"Кондуктор подошла к парню, как и ко всем, с просьбой оплатить проезд. Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. На это мужчина ударил ее по спине ногой. Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал", – рассказал Тарас Хвыль, сообщает издание "18000".

Отмечается, что пострадавшая чувствует себя удовлетворительно.

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