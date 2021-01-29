В Черкассах семья умершего от COVID-19 врача полгода ждет компенсацию: медики готовы протестовать

В Фонде соцстрахования не признают, что медик заразился на работе

Медики Черкасской области готовы выйти на массовые протесты из-за резонансного дела родственников Олега Гайды. Хирург в конце июня умер от коронавируса, но его семья до сих пор не может получить 1,5 млн гривен компенсации.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сын хирурга Игорь Гайда имеет ту же профессию. Он 10 раз в месяц принимает пациентов в поликлинике, где работал его отец. Обустроился в том же кабинете. Сейчас много его времени уходит на суд.

Олег Гайда скончался от коронавируса 30 июня. Комиссия госслужбы по вопросам труда заседала дважды. И решила, что медик заразился на работе. Но Фонд соцстрахования против и подал в суд.

Видео: Сегодня

Представители фонда объяснили "Сегодня", что им не хватает доказательств того, что Олег Гайда заразился именно на работе.

"Факта контакта пострадавшего с больным COVID-19 пациентом нет, и не подтверждено в материалах дела", – сказал начальник отдела профилактики и страховых случаев Максим Сердюк.

Семья умершего врача начала искать пациентов, которые могли заразить его коронавирусом. И таких оказалось немало.

"Мы нашли 12 человек, которые находились на приеме у врача и указывают на то, что они переболели", – сказал адвокат Валерий Макеев.

Эти люди готовы свидетельствовать в суде, у адвоката уже есть 12 заявлений.

Резонансное дело наделало шума и среди медиков. Игорь Гайда говорит, что получает десятки звонков от коллег из других городов. Медики готовы даже митинговать, чтобы семье выплатили компенсацию.

Напомним, мы писали, что медикам недоплатили миллионы гривен из COVID-фонда.

Также президент Украины Владимир Зеленский потребовал выплатить компенсации семьям умерших медиков.