В Черкассах создали бот, который блокирует телеграмм-каналы с российскими фейками

24 февраля Россия вторглась в Украину / Коллаж "Сегодня"

Волонтеры из Черкасс разработали ботдля блокировки телеграмм-каналов оккупантов. Он позволяет отправлять жалобы на телеграмм-каналы, ботов и пользователей.

Об этом сообщила спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Волк, пишет zmi.ck.ua.

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С помощью этого бота можно блокировать каналы, распространяющие ложную информацию о войне, которую против Украины начала Россия.

Бот – @stop_separ_bot.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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