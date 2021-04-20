В Черкассах тренер нашел школьника в тире с простреленной головой: мальчик в коме

Полиция уже начала расследование вопиющего случая в тире – в каком состоянии подросток и что говорят в полиции – подробности

В Черкассах врачи борются за жизнь 14-летнего мальчика, который получил пулевое ранение в голову на уроке по стрельбе. Его прооперировали.

Как говорится в сюжете "Сегодня", пулю удалось достать, но она прошила мозг, поэтому состояние подростка крайне тяжелое. Сейчас мальчик в искусственной коме. Расследование инцидента в школьном тире продолжается.

Видео: Сегодня

Тир, в котором произошел несчастный случай, расположен в подвале школы №9. Подросток пришел на кружок поупражняться в стрельбе. Занятия проводит преподаватель детско-юношеской спортивной школы, тренер высшей категории.

По предварительной версии полиции, тренер оставил подростка одного в тире, а когда вернулся, увидел ученика с простреленной головой.

"Тренер был в тире, но непосредственно в момент того, как произошел выстрел, тренера внутри не было", – сказала пресс-секретарь Управления Нацполиции в Черкасской области.

Педагог вызвал скорую и сообщил правоохранителям. Медики отвезли мальчика без сознания в реанимацию.

Пока медики спасали ребенка, полиция, педагоги и чиновники начали выяснять, что могло произойти в тире. Известно, что парень был один, а площадка для стрельбы оборудована по всем правилам.

Реклама

"Тир имеет соответствующие лицензии. Работает не один год. Поэтому все с соблюдением всех, абсолютно, стандартов", – отметила заместитель городского головы Анастасия Чубина.

Отмечается, что у тира договор сотрудничества с детско-юношеской спортивной школой № 2.

Полиция открыла уголовное производство. Выясняют, выстрелил мальчик в себя сам или его ранили. Одна из версий – покушение на убийство.

В детской областной больнице у палаты подростка дежурят родные, с прессой они общаться отказываются. Как, собственно, и руководство школы, которой подчиняется тир. Все ждут официальных результатов расследования.

Ранее мы сообщали, чтов Одесской области 6-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.

Также напомним, в Переяслав-Хмельницком копы подстрелили мальчика.