В Черкассах умер 7-летний мальчик, искалеченный в доме у бабушки

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. / Фото: Getty Images

В Черкассах умер 7-летний мальчик, которого ранее госпитализировали с тяжелыми травмами и повреждениями. Ребенок находился в терминальной коме.

Об этом сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, передает Обо всем.

Медики боролись за жизнь Андрея две недели. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные увечья, которые вызвали слезы даже у врачей. Ребенок имел пролежни, у него были надорваны ухо, губа и половой орган. Также сообщалось, что на теле мальчика были следы от окурков.

Мальчик умер 5 сентября в 18:10, сказал Кондрацкий.

В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика. Сейчас она находится в СИЗО.

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Что известно

24 августа в Черкассах госпитализировали с признаками мозговой комы третьей степени травмированного семилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

По предварительной информации, 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

По данному факту прокуратура открыла два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Впоследствии стало известно, что к пыткам может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то что она говорит другую версию – якобы мальчик упал с кучи кирпича, веры этим словам не было.

Бабушке мальчика объявили подозрение, при осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили ушибленную рану головы. После этого отец мальчика из Черкасс сделал неожиданное заявление, но сказал, что пыток не было.

30 августа у ребенка начали отказывать органы.

31 августа суд в закрытом режиме решил бабушку мальчика взяли под стражу на два месяца.

После этого врачи продолжили борьбу за жизнь ребенка. Он так и не выходил из комы.

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Также напомним, под Одессой на четырехлетнего мальчика обвалились стеклянные двери в ресторане. Ребенку накладывали шов.