В Черкассах умер мальчик, который получил пулю на занятии в тире

За жизнь подростка месяц боролись врачи, но, к сожалению, сердце мальчика сегодня, 19 мая, перестало биться

В Черкассах 14-летний девятиклассник, который во время занятия в школьном тире получил огнестрельное ранение в голову, скончался в больнице.

Об этом сообщает департамент образования и гуманитарной политики ЧМР в Facebook.

"К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школы №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2", — говорится в сообщении.

Черкасские медики в течение месяца боролись за жизнь ребенка. Мальчик находился в коме, все это время его жизнь поддерживал аппарат. Отметим, что парня готовы были принять на лечение в Германии.

Подростка 19 апреля госпитализировали в Черкасскую областную больницу с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии. Пуля прошла через весь мозг.

Известно, что мальчик не первый раз посещал кружок. Это было его четвертое индивидуальное занятие, он изучал стрельбу из малокалиберного пистолета "Марголина". Во время трагичного выстрела тренера рядом не было, оказалось, что он вышел на минутку к другой ученице.

По данному факту открыто уголовное производство по трем статьям: незаконное хранение оружия, незаконное обращение с оружием и покушение на убийство.

Также напомним, в Одесской области 6-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением.