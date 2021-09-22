В Черкассах в кафе расстреляли мужчину: он скончался в больнице

В Черкассах расследуют убийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкассах неизвестный в кафе "Львовская майстерня шоколаду" средь бела дня расстрелял из автомата мужчину. Пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Отмечается, что убийство произошло на улице Байды Вишнкевецького. Стрелок открыл огонь из неустановленного автоматического оружия и ранил мужчину. После этого он скрылся на автомобиле Skoda.

Фото Нацполиции

Раненого мужчину доставили в городскую больницу №3, однако спасти его не удалось.

Правоохранители ввели в городе и области план "Сирена" и ищут подозреваемого. Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства. Стрелку грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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