В Черкасской области, куда приехал Зеленский, силовики подрались с ветеранами АТО – видео

Ветераны АТО хотели пообщаться с президентом, началась драка. Коллаж "Сегодня"
В Черкасской области, куда приехал президент на открытие флага в географическом центре Украины, произошло столкновение ветеранов АТО и полиции. Потасовка началась на трассе возле села Марьяновка.
Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.
Ветераны установили музыкальную колонку, чтобы президент их услышал, но полиция пошла в атаку на людей, желающих задать вопросы Владимиру Зеленскому. Драка длилась недолго, колонки повалили правоохранители.
Сейчас полиция заблокировала ветеранов посреди трассы.
Один из лидеров "Нацкорпусу" Максим Жорин рассказал, что ветераны хотели подойти к президенту, но силовики не дали с ним пообщаться. Сейчас участники акции едут в автозаке.
"После того, как ветераны начали импровизированный митинг – доблестные мусора напали на них, избили и разбили технику. По предварительной информации, есть задержанные", - написали в Telegram-канале.
Географический центр Украины
Географический центр Украины расположен на северной окраине села Марьяновка между бывшим райцентром Шпола и деревней Матусив Черкасской области.
- В 2012 году на этом месте начали возводить историко-географический комплекс, который так и назвали "Географический центр Украины".
- В 1933 году было впервые установлено, что центр Украины находится именно в Черкасской области.
- В 2003 году определили, что центр на северной околице города Шпола.
- Более точные координаты – что центр именно на территории Марьяновки – определили уже в 2004 году.
Напомним, в Украине в День Независимости, кроме военного парада на Крещатике, 24 августа состоится также речной парад.
Также добавим, в течение праздничных дней 23-25 августа в Киеве меняется график работы городского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.