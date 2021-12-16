В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась

Ребенок кричал ночью, однако мать не реагировала/Коллаж: "Сегодня"

В Черкасской области, где мужчина бросил 7-летнюю дочь на трассе, умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает издание "Про все".

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Детали

Инцидент произошел в городе Каменка. 31-летняя женщина взяла с собой младенца и других детей и отправилась к знакомым распивать спиртное. Младенец кричал ночью, но мать не реагировала. Подошла к ребенку только утром, когда уже было поздно.

Почему умер ребенок?

По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юля подавилась слюной, в результате чего и наступила смерть.

"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", — рассказала пенсионерка.

У горе-матери забирали ребенка

Несколько лет назад у 31-летней Татьяны Роман соцслужбы забрали старшую дочь. Женщина якобы пыталась задушить ее. Во время последней беременности и после рождения ребенка никто с проверками не приходил, говорит бабушка.

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В то же время женщина отметила, что обращалась к соцслужбам с просьбами проверить и "как-то повлиять на дочь", но никакой реакции не было. В полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.

"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", — рассказала Лидия Роман.

Обвинение соцработников

О трагедии высказалась депутат Каменского горсовета Наталья Клименко на своей странице в Facebook. Она обвинила в бездействии работников местной соцслужбы и правоохранителей.

"Вопрос в полицию и органы службы детей нашей ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?" — возмущается женщина.

Депутат отметила: соцслужбы знали, что женщину лишили прав на старшую дочь. Наталья возмущается, что на жалобы бабушки младенца не реагировали.

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"Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было "ничего же не случилось, не беспокойте нас тому, что и так много работы"? Теперь дожились, случилась смерть младенца, и вы привозите к ней детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", — написала она.

Депутат в разговоре с журналистами отметила, что очень часто общалась с бабушкой умершего младенца.

"Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей трудно ходить. Они живут в ужасных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков как может, пока дочь пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию. Соцработники знали, что есть такая семья, и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили с тех пор, как родился ребенок. Зато сидят в кабинете и думают, куда Татьяна девала 25 тысяч, которые дали после родов. Так пойдите и проверьте", — сказала Наталья Клименко.

Смертельные инциденты с детьми

В Харькове мать задушила двухлетнего ребенка , а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна, поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.

, а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна, поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка. В Полтавской области женщина родила ребенка и утопила его в ведре с помоями . Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.

. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью. Во Львовской области, в городе Жидачове, в палатке сгорел годовалый мальчик. Пока матери не было, палатка вспыхнула, и ребенок погиб. Женщине грозит до пяти лет заключения.

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