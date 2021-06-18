В Черкасской области нашли труп в багажнике с деньгами. Что известно об убитом

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

В Тальном Черкасской области в багажнике автомобиля "ВАЗ-2107" обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. При нем нашли крупную сумму денег. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчине было 54 года, он занимался обменом валюты. Накануне он уехал из дома и не вернулся.

"Этот автомобиль принадлежал убитому. Также при валютчике была найдена крупная сумма денег как в гривнах, так и в долларах. Автомобиль при этом находился на месте, никак не связанном с убитым. Рассматривается несколько версий случившегося", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

Как мы выяснили, среди версий убийства рассматривается и возможная месть, и убийство из-за профессиональной деятельности валютчика.

Установлено, что злоумышленники нанесли пострадавшему несколько ударов по голове от которых мужчина скончался.

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Сейчас правоохранители принимают все меры для розыска и задержания нападавших. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе на рынке убили мужчину.

Также напомним, в Николаевской области сын задушил отца за отказ переключать канал. Тело погибшего в реке заметил местный рыбак.