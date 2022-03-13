В Чернигове оккупанты разрушили общежитие: без жертв не обошлось (фото, видео)

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Чернигове российские оккупанты обстреляли город. Один из авиаударов они нанесли по общежитию. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом сообщает ГСЧС Украина.

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Что известно

Авиаудар был нанесен в 5:46. В результате разрушилось и загорелось общежитие.

"На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования", – говорится в сообщении.

Спасли уже 7 человек, однако также есть 1 травмированный и 1 погибший. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших еще уточняется.

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Оккупанты ночью обстреляли Чернигов, весь город остался без воды

В Чернигове вследствие ночных ударов 11 марта была нарушена водопроводная сеть. В результате весь город остался без воды, а коммунальщики не знают, где произошел прорыв.

В водоканале подчеркнули, что пока не устранят прорыв, воды не будет. Людей просят в частных сообщениях сообщить, если обнаружат место прорыва.

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"Пока не найдем и не отремонтируем водопровод – воды не будет ни у кого!" - предупредили в водоканале.

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