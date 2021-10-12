В Чернигове от COVID-19 умерла беременная

Женщине было 39 лет / Коллаж "Сегодня"

В Чернигове от COVID-19 умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности. Она не была вакцинирована.

Об этом сообщил Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко, пишет Укринформ.

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"У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности. Она не вакцинировалась. Умерла вместе с ребенком", – констатировал мэр.

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2 Владислава Повара, первую дозу вакцины в Чернигове получили 26% населения, две дозы – более 20%.

Кто в зоне риска COVID-19?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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