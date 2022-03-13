В Чернигове после обстрелов достали авиабомбу прямо из дома (видео)

На месте работают саперы / Коллаж "Сегодня"
В Чернигове за сутки пиротехники достали 3 авиабомбы из жилых массивов. Это авиабомбы ОФАБ-500, которые не разорвались.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Ребята работают с ювелирной точностью и осторожностью. Можно только вообразить, сколько еще придется нам очищать нашу родную землю от таких российских "подарков" после нашей победы", – говорится в сообщении.
В Чернигове оккупанты разрушили общежитие
Авиаудар был нанесен в 5:46. В результате разрушилось и загорелось общежитие.
"На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования", – говорится в сообщении.
Спасли уже 7 человек, однако также есть 1 травмированный и 1 погибший. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших еще уточняется.