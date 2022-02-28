В Чернигове оккупанты выпустили ракету в многоэтажку, вспыхнул пожар – видео

В Чернигове оккупанты попали ракетой в жилой дом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове российские оккупанты обстреляли жилой сектор. Ракета попала в жилой дом в центре города, в результате начался пожар, пострадала женщина.

Об этом сообщает "Суспильне Чернигов".

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Инцидент случился в 02:45 28 февраля. Пожар вспыхнул на двух нижних этажах многоэтажки.

В результате пожара пострадала одна женщина, сказал пресс-секретарь ГСЧС в области Александр Ивченко. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар уже ликвидирован.

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Ситуация в Украине 28 февраля