В Чернигове оккупанты выпустили ракету в многоэтажку, вспыхнул пожар – видео

В Чернигове оккупанты попали ракетой в жилой дом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Чернигове российские оккупанты обстреляли жилой сектор. Ракета попала в жилой дом в центре города, в результате начался пожар, пострадала женщина.
Об этом сообщает "Суспильне Чернигов".
Инцидент случился в 02:45 28 февраля. Пожар вспыхнул на двух нижних этажах многоэтажки.
В результате пожара пострадала одна женщина, сказал пресс-секретарь ГСЧС в области Александр Ивченко. По его словам, травмы у женщины незначительные, пожар уже ликвидирован.
Ситуация в Украине 28 февраля
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