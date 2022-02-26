В Чернигове сообщили о вероятности массовых обстрелов ракетами

Людей предупредили об опасности со стороны боевиков/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары.
Об этом информируют в Telegram-канале ВРУ.
Подробности
"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве по состоянию на 6:00 утра звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске раздаются как автоматные очереди, так и взрывы.
- Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.
Раньше мы писали:
- На путинских оккупантов открыли охоту – объявлена сумма награды.
- Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую, которая везла раненого.