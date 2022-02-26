В Чернигове сообщили о вероятности массовых обстрелов ракетами

Людей предупредили об опасности со стороны боевиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Чернигове и других городах области ночью возможны массированные ракетные удары.

Об этом информируют в Telegram-канале ВРУ.

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"Ночью возможны массированные ракетные удары по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", — говорится в сообщении.

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