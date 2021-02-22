В Черниговской области фура упала с моста в реку (фото)

В Черниговской области на 137 км дороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, заявитель рассказал диспетчеру "102", что из кабины грузовика никто не выбрался.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители, спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а фура много весит, процесс вытягивания транспортного средства усложняется.

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Следователи открыли производство по статье "нарушение правил дорожного движения". Сейчас устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии.

В полиции обещают сообщить детали позже.

Ранее мы сообщали, что в Киеве Merсedes вытащил из заноса огромную фуру.

Также напомним, на трассе Одессса-Киев столкнулись две фуры. В результате аварии один человек погиб, еще один травмирован.